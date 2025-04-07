Глава Красногорска наградил руководителя военно-поисковой организации

Глава «Военно-исторического центра „Искатель“» Леонид Трестин получил от руководителя муниципалитета Дмитрия Волкова благодарственное письмо и памятный знак. Молодежная общественная организация в Коломне сегодня насчитывает 70 человек, которые увековечивают память участников Великой Отечественной войны, собирая трофеи военных лет, форменное обмундирование, личные медальоны и письма солдат.

Помимо этого, активисты организации участвуют в военно-исторических реконструкциях, осваивают тактическую и начальную военную подготовку, проводят уроки «Живой истории» с подрастающим поколением, организуют экскурсии и занятия по страйкболу.

«Спасибо за энтузиазм, сохранение памяти и настоящий патриотизм, объединяющий сегодня каждого, кто отстаивает историческую правду во имя великого наследия и будущей Победы», — поблагодарил Дмитрий Волков.

Военно-исторический центр «Искатель» основали в 1976 году в восьмой школе в Красногорске. Отряд искал без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны солдат.

«Образцы 1935 и 1943 годов по нынешним временам. Чтобы было понятно: объем одного комплекта формы, который есть у нас, составляет порядка 50 тысяч. То есть собирали все очень долго и мучительно», — отметил председатель центрального совета Московской областной молодежной общественной организации «Военно-исторического центра „Искатель“» Леонид Трестин.

Он также добавил, что участники центра находили и уникальные документы, письма, личные вещи бойцов, смертные медальоны.

«Наша приоритетная задача заключается в том, что мы разъезжаем по разным учебным заведениям с военными экспонатами и рассказываем нашей молодежи про военную форму и снаряжение тех лет», — подчеркнул член Московской областной молодежной общественной организации «Военно-исторического центра „Искатель“» Илья Пахомов.