Глава Красногорска Дмитрий Волков встретился с семьями бойцов СВО

В здании администрации Красногорска состоялся прием семей бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. Встречу организовали для оказания поддержки и помощи близким защитников.

Глава Красногорска Дмитрий Волков подчеркнул важность взаимодействия с семьями военнослужащих и отметил, что в вопросах взаимодействия с бойцами, их семьями и близкими администрация ставит в приоритет не только помощь и поддержку, но прежде всего, понимание высокой ответственности и сопричастности.

Во время встречи супруга одного из бойцов обратилась с просьбой о необходимости специального оборудования для подразделения, где служит ее муж. Дмитрий Владимирович отметил, что просьбу выполнят в ближайшее время.

Также, вдова и мама троих детей Наталья Александровна попросила о необходимости заменить вышедшие из строя радиаторы отопления. Глава округа поручил провести соответствующие работы в оперативные сроки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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