Глава Котельников Жигалкин проверил готовность школы № 1 к учебному году

Администрация городского округа Котельники
Фото: Администрация городского округа Котельники

Школа № 1 в микрорайоне Силикат в Котельниках готова к новому учебному году. Проверку учреждения провел глава округа Сергей Жигалкин вместе с межведомственной комиссией.

Глава Сергей Жигалкин проверил документацию, посты охраны, состояние и техническую наполненность классов, инженерных сетей, а также прилегающей территории. Комиссия также оценила наличие учебно-методических материалов.

Специалисты провели косметический ремонт этим летом. Они покрасили стены и потолки в классах, обновили освещение, рекреации и лестничные марши. В спортивных залах обновили полы и установили сетки на окнах, покрасили периметровый забор и частично заменили брусчатку на школьном дворе. Специалисты отметили, что школа готова к новому учебному году.

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