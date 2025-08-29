Глава Котельников вручил ключи от квартиры ребенку-сироте

Администрация городского округа Котельники обеспечивает жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. Всего в 2025 году планируется обеспечить жильем четверых детей.

Глава муниципалитета Михаил Соболев вручил ключи от новой однокомнатной квартиры Дмитрию. Молодой человек окончил техникум и получил профессию «Автомеханик». В свободное время увлекается спортом, особенно футболом. А ещё Дмитрий — заботливый отец восьмимесячной дочки.

Граждане, которые относились к категории детей-сирот и достигли возраста 23-х лет, сохраняют право на обеспечение жилым помещением, до фактического обеспечения им жилых помещений.

«Я от всей души поздравляю с новосельем! Желаю, чтобы в новом доме всегда царили уют и семейное тепло. Успехов в профессиональной деятельности, счастья и благополучия молодой семье!» — пожелал Михаил Соболев.