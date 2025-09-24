Глава Котельников проверил работу теплового пункта в микрорайоне Белая Дача

В городском округе Котельники завершили пробные запуски теплосетей. Руководитель муниципалитета Михаил Соболев осмотрел центральный тепловой пункт в микрорайоне Белая Дача, где три года назад провели модернизацию.

Оборудование на объекте работает в штатном режиме. Пункт обеспечивает теплом семь многоквартирных домов, которыми управляют ООО «ЭК Акварель» и МУЖКП «Котельники», а также детский сад. В дошкольное учреждение уже подали ресурс. В многоквартирных домах отопление включат с понедельника.

Отметим, что если тепло дали, но батареи в квартире остаются холодными, причиной может стать завоздушивание системы. Чтобы решить эту проблему, жителям необходимо обратиться в управляющую компанию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал текущий год пиком модернизации теплосетей в Подмосковье, который существенно изменит ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.