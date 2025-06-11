Глава Котельников проверил подготовку к открытию новой поликлиники

Здание учреждения здравоохранения на Кузьминской улице в Котельниках уже получило разрешение на ввод в эксплуатацию. Руководитель муниципалитета Михаил Соболев и главный врач Котельниковской поликлиники Дмитрий Полынин побывали на объекте и проинспектировали подготовку к открытию.
В настоящее время продолжается оформление необходимых документов для ведения медицинской деятельности и прием технического оборудования. Проводятся закупка ии монтаж мебели. Подрядчик планирует завершить эти работы до конца месяца.
Михаил Соболев после осмотра поручил установить соответствующие дорожные знаки на парковке перед зданием поликлиники и очистить прилегающую территорию от строительных материалов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в 2025 году в Подмосковье откроют еще 20 медицинских учреждений, в том числе семь поликлиник.
Летняя оздоровительная кампания началась в Богородском округе
Пациенту со сложным переломом восстановили подвижность ноги в Чеховской больнице
Уникальный автобус для работы в тяжелых климатических условиях создали в Мытищах
Чулки для младенцев назвали отдушиной педофилов
Россия подтвердила передачу Украине тел погибших военных
Вучич приедет с однодневным визитом на Украину
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте