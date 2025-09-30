Глава Котельников проверил обновление теплового пункта № 2 «Ковровый»

В городском округе Котельники продолжаются работы по модернизации участков теплосетей. Руководитель муниципалитета Михаил Соболев проверил выполнение работ по обновлению систем центрального теплового пункта № 2 «Ковровый».

Специалисты уже капитально отремонтировали участок теплосети, по которому подают ресурс. Отопление получили два детских сада, спортивный комплекс «Дружба» и 14 многоквартирных домов: № 10, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30. Еще три многоквартирных дома — № 8, № 9 и № 12 — подключат до конца текущего дня.

Помимо этого, рабочие проложили 360,2 метра теплотрассы. Монтаж трубопровода планируют завершить в октябре. Затем специалисты займутся обратной засыпкой траншей и благоустройством территории. Все обновления завершат в ноябре.

Отметим, что качество модернизации и сроки проведения работ контролирует Управление технического надзора капитального ремонта Московской области.