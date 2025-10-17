Глава Котельников проверил капитальный ремонт теплосетей в микрорайоне Ковровый

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев проверил модернизацию систем теплоснабжения в микрорайоне Ковровый. Участок от ЦТП-2 подрядчик отремонтировал в срок.

В настоящее время исполнитель строит тепловые камеры и бетонирует каналы, где проходят инженерные сети. Монтаж планируют завершить до конца октября. После этого подрядчик закроет канал, приступит к обратной засыпке траншей и благоустройству территории.

Общая протяженность реконструкции теплосетей составила 544 метра. Работы выполнила компания ООО «СтройСнаб» в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы.

Контроль за качеством и сроками проведения работ осуществляет Управление технического надзора и контроля реализации (УТНКР) Московской области.