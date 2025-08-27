Глава Котельников проверил капитальный ремонт теплосетей на Кузьминской улице

Глава Котельников проверил капитальный ремонт теплосетей от ЦТП-6 по заявке жителей. Они попросили разобраться с горячим водоснабжением. Объект питает дома № 11,13 и 15. В прошлом году здесь была авария, и сотрудники ресурсоснабжающей организации приняли решение заменить старые сети на новые.

Рабочие завершили капитальный ремонт сетей. Они также заменили трубопровод системы ГВС без отключения горячей воды.

Для полного завершения работ необходимо заменить и прямой трубопровод ГВС. На время придется обесточить дома от ресурса. Жителей просят отнестись с пониманием к пятидневному отключению воды. Эта мера — неотъемлемая часть большого ремонта, который позволит кардинально повысить надежность систем и обеспечить дома бесперебойным теплом и горячей водой в предстоящем осенне-зимнем периоде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал текущий год пиком модернизации теплосетей в Подмосковье, который существенно изменит ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.