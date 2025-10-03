Глава Котельников проверил благоустройство пруда в микрорайоне Силикат

Руководитель муниципалитета Михаил Соболев, его заместитель Иван Жарков и начальник управления благоустройства Дэвид Алиев проинспектировали, как идут работы на общественной территории у дома № 26 микрорайоне Силикат. Завершить благоустройство планируется до конца октября.

Подрядная организация уже выполнила большую часть работ на площади 19,5 тысячи квадратных метров. Специалисты уложили плитку и бортовой камень, смонтировали основания под пирсы и подключили освещение. После этого рабочие приступили к обшивке пирсов, установке малых архитектурных форм и укладке газона. На территории также высадят дополнительные деревья и кустарники.

После завершения благоустройства специалисты очистят водную гладь пруда по муниципальной программе «Экология и окружающая среда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2025 году в регионе благоустроят 135 объектов: 15 парков, десять лесопарков, 15 пешеходных зон и площадей, 11 набережных, 16 скверов, пять зон отдыха в парках, 58 маленьких общественных территорий, веломаршрут и четыре стелы, 735 детских площадок.