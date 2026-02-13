Глава Котельников посетил предприятие по производству металлопродукции

Пресс-служба администрации г. о. Котельники

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Котельники

Глава Котельников Михаил Соболев посетил компанию «ТД „АРЕАЛ“ — одного из крупнейших поставщиков металлопродукции, работающего на территории округа более 30 лет. Предприятие сотрудничает с ведущими металлургическими заводами России, включая „Северсталь“, „Уральскую сталь“ и Магнитогорский металлургический комбинат, и поставляет продукцию в Москву, Московскую область и Центральный регион.

Основатель и директор компании Андрей Левков рассказал главе округа об истории создания производства. Предприятие начиналось с нуля: партнеры своими силами обустраивали складские и офисные помещения. Сегодня «ТД „АРЕАЛ“ уверенно удерживает позиции на рынке, обеспечивая стабильную занятость коллектива численностью около ста человек.

В ходе визита Михаил Соболев ознакомился с работой производственной площадки и обсудил с руководством перспективы дальнейшего развития. Глава округа пожелал сотрудникам компании крепкого здоровья, успешной реализации намеченных планов и эффективного решения поставленных задач.