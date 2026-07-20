Глава Комлесхоза Московской области проверил лесничества

Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин 19 июля провел выездное мероприятие в Звенигородском и Наро-Фоминском филиалах ГАУ МО «Мособллес». Главной целью визита стала проверка качества ухода за лесом и выполнения санитарно-оздоровительных мероприятий.

В рамках мероприятия комиссия, в которую вошли представители управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Мособлкомлеса, ГАУ МО «Мособллес», а также Звенигородского и Наро-Фоминского лесничеств, осмотрела участки лесохозяйственных мероприятий общей площадью более 123 гектаров. Особое внимание уделили уходу за лесными культурами.

Важным пунктом программы стала проверка готовности лесопожарных станций к пожароопасному сезону. На базе ЛПС-1 «Голицыно» Звенигородского филиала детально оценили ход капитального ремонта станции. Отдельное внимание уделили состоянию техники и оборудования для тушения лесных пожаров.

На рабочем совещании с трудовыми коллективами филиалов Алексей Ларькин заслушал доклады о результатах проводимых работ и обсудил с сотрудниками актуальные вопросы текущей деятельности. Также были поставлены задачи по организации дальнейшей работы.