Глава Коломны вручил работникам культуры медали к 100-летию Озер

В год 100-летнего юбилея города Озеры в городском округе Коломна продолжают чествовать жителей, которые отдают свои силы, опыт, таланты и знания на благо родного края. Глава городского округа Коломна Александр Гречищев вместе с депутатом Московской областной Думы Игорем Исаевым и председателем Совета депутатов муниципалитета Николаем Братушковым вручили медали в честь 100-летия Озер сотрудникам городского центра культуры и досуга и Детской школы искусств имени Сурмилло.

«С удовольствием вручил работникам культуры памятный юбилейный знак. Медаль „100 лет городу Озеры“ — это благодарность жителям, чьи усилия помогают городу развиваться и расти, тем, кто вносит неоценимый вклад в экономику, промышленность, медицину, образование, культуру и спорт, делая Озеры современными и комфортными для жизни», — сказал Александр Гречищев.

Детская школа искусств имени Сергея Дмитриевича Сурмилло в Озерах — одна из старейших в Подмосковье. Учреждение основано в 1946 году. За годы своего существования школа выпустила более 1800 учащихся. Многие из них выбрали для себя профессию музыканта, закончив музыкальные училища и высшие учебные заведения, некоторые продолжают заниматься музыкой в творческих коллективах города и округа. Сегодня в школе обучаются 610 детей, работают 44 преподавателя, многие из которых ее бывшие выпускники.