Глава Коломны проверил строительство нового корпуса школы

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев вместе с представителями родительского комитета 5 февраля проверил, как идет возведение нового корпуса-пристроя в школе № 14. Строительная готовность четырехэтажного здания площадью около 6000 квадратных метров составляет более 30 процентов.

В новом корпусе-пристрое школы № 14 планируется разместить 26 кабинетов для старших классов, 10 специализированных лабораторий, слесарные и столярные мастерские, кабинет кулинарии и шитья, а также спортивный зал.

«Проверили, как идет строительство нового корпуса школы № 14 на улице Шилова. Это самая большая школа города, в ней обучается 1500 детей и более 400 из них во вторую смену. Благодаря пристрою эту ситуацию удастся решить», — пояснил Александр Гречищев.

Эта школа всегда славилась олимпиадниками по химии и биологии, современные условия помогут развиваться и совершенствоваться в этом направлении.

«В новом корпусе появятся предметные кабинеты естественно-научного цикла. Именно на инженерное и техническое образование идет акцент, оснащенные кабинеты химии, физики, технологии, биологии, позволят повысить уровень образования», — рассказала начальник управления образования городского округа Коломна Янина Щеглова.