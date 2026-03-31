Глава Коломны проверил ремонт соцобъектов и строительство детского сада
В Озерах при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева идет строительство и ремонт сразу нескольких социально значимых объектов. Ход работ проинспектировали глава городского округа Александр Гречищев и депутат Московской областной думы Игорь Исаев.
На улице Калинина возводят детский сад на 125 мест. Сейчас на строительной площадке завершены основные подготовительные работы: частично выполнена заливка фундаментной плиты, также ведется армирование и бетонирование вертикальных конструкций первого этажа. Строители уверены, что завершат работу вовремя, и уже в 2027 году маленькие жители Озер смогут пойти в новый детский сад.
Еще один значимый для жителей Озер объект — пятиэтажный лечебный корпус Коломенской больницы, где в настоящее время проходит капитальный ремонт. Экскурсию по стройплощадке для Александра Гречищева и Игоря Исаева провели главный врач медучреждения Николай Макаров и представитель подрядной организации.
В настоящее время на объекте ведутся монтажные работы систем водоснабжения и водоотведения, а также вентиляционных систем. Завершение ремонта запланировано на осень текущего года. После открытия в лечебном корпусе разместят хирургическое, терапевтическое, эндоскопическое и приемное отделения, а также операционный блок. Пациенты будут размещаться в палатах по три-четыре человека, помещения оборудуют отдельными санузлами.
Сразу после медучреждения Александр Гречищев и Игорь Исаев отправились к дому № 14 в микрорайоне имени Катукова, где совсем недавно приступили к капитальному ремонту. Хотя работы только начались, подрядчик заверил, что финальная точка здесь будет поставлена к сентябрю.
Всего в текущем сезоне в городском округе планируют отремонтировать 26 многоквартирных домов. На пяти объектах ремонтные работы уже полностью завершены.