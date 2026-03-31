Глава Коломны проверил ремонт соцобъектов и строительство детского сада

В Озерах при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева идет строительство и ремонт сразу нескольких социально значимых объектов. Ход работ проинспектировали глава городского округа Александр Гречищев и депутат Московской областной думы Игорь Исаев.

На улице Калинина возводят детский сад на 125 мест. Сейчас на строительной площадке завершены основные подготовительные работы: частично выполнена заливка фундаментной плиты, также ведется армирование и бетонирование вертикальных конструкций первого этажа. Строители уверены, что завершат работу вовремя, и уже в 2027 году маленькие жители Озер смогут пойти в новый детский сад.

Еще один значимый для жителей Озер объект — пятиэтажный лечебный корпус Коломенской больницы, где в настоящее время проходит капитальный ремонт. Экскурсию по стройплощадке для Александра Гречищева и Игоря Исаева провели главный врач медучреждения Николай Макаров и представитель подрядной организации.