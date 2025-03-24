Глава Коломны проверил капремонт в здании поликлиники № 1

Обновления продолжаются в одной из поликлиник Коломны. Капитальный ремонт здесь стартовал накануне. Его ход проконтролировал глава муниципалитета.

На стройплощадке побывали глава городского округа Коломна Александр Гречищев и главный врач Коломенской больницы Николай Макаров.

«Из-за того, что реконструируемое здание 1930 года постройки, уже после начала работ строителям потребовалось внести изменения в первоначальный проект, и сроки ремонта сдвинулись. Сейчас получены результаты экспертизы нового проекта, работы возобновлены, подрядная организация планирует завершить их до конца 2025 года», — отметил Николай Макаров.

После завершения работ здесь снова будут принимать пациентов терапевты, узкие специалисты и диагносты. В здании появятся Центр амбулаторной онкологической помощи и травмпункт.

«Важно, чтобы наши жители получали медицинскую помощь в комфортных и современных условиях. В таких же условиях должны трудиться и врачи. На это направлены все программы по капитальному ремонту социально значимых объектов», — добавил Александр Гречищев.