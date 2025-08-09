Глава Коломны проверил капремонт школы № 14

Капитальный ремонт в учреждении ведут по президентскому проекту «Молодежь и дети». Сейчас специалисты благоустраивают территорию, приводят в порядок площадку перед главным входом, завершают монтаж потолков и подключают освещение.

Отделку уже закончили в столовой и пищеблоке. Здесь установили декоративные панели, видеонаблюдение и систему оповещения. На финише монтаж потолков в спортзале.

«Школа № 14 — один из крупнейших образовательных объектов нашего округа. Почти 1400 учеников этой школы в новом учебном году будут учиться в комфортных и современных условиях. Модернизация учебных заведений позволяет нам давать детям возможность реализовать свой потенциал, формировать навыки, необходимые для будущей жизни и успешной карьеры», — сказал Александр Гречищев.