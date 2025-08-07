Глава Коломны проверил готовность котельной № 81 к отопительному сезону

Специалисты проверяют теплосети и котельные в городском округе Коломна, чтобы вовремя и качественно начать подачу тепла. Планово-предупредительный ремонт оборудования сейчас проходит в котельной № 81 микрорайона 1 в Озерах.

При этом работы не повлияли на подачу горячей воды жителям. Глава Коломны Александр Гречищев посетил котельную, чтобы оценить качество подготовки объекта к осенне-зимнему сезону.

«Специалисты котельной постоянно совершенствуют свою работу — здесь провели модернизацию оборудования, что позволило повысить качество подачи отопления в жилые дома, а также экономить топливо и средства на его закупку», — отметил директор Муниципального унитарного предприятия «Тепло Коломны» Николай Герлинский.

Всего к началу отопительного сезона по всему округу проверят свыше 326 километров тепловых сетей, более 720 километров водопроводов и 460 километров канализационных сетей. Специалисты проведут профилактические работы в 118 котельных.

«Все подготовительные работы на объектах жилищно-коммунального хозяйства идут в графике. До наступления холодов завершим капитальный ремонт и обновим свыше 6,5 километров тепловых сетей на территории округа», — заключил Александр Гречищев.