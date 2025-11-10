Глава Коломны проверил благоустройство сквера у молодежного центра «Горизонт»

Александр Гречищев и депутат Государственной думы Никита Чаплин осмотрели благоустройство сквера у молодежного центра «Горизонт». Работы по обновлению общественного пространства провели по государственной программе «Формирование современной комфортной городской среды», которая является частью инициированного Президентом России Владимиром Путиным национального проекта «Жилье и городская среда».

«Жители уже успели оценить обновленное общественное пространство. Самое главное, что люди довольны новой зоной для отдыха. Уверен, что сквер станет местом притяжения коломенцев всех возрастов», — подчеркнул Никита Чаплин.

Важно, что территорию для благоустройства выбрали сами коломенцы в ходе всероссийского онлайн-голосования.

«Именно жители определяют, какие пространства нуждаются в преображении в первую очередь. Это лучший способ сделать город по-настоящему удобным для людей», — подчеркнула и. о. заместителя главы округа Светлана Славинская, которая сопровождала гостей и детально прокомментировала ход работ.

Особое внимание в сквере уделили озеленению. Ландшафтные дизайнеры сделали ставку на проверенную и живописную флору: традиционные спирею, казацкий можжевельник, иву и гортензию. Для создания структуры и зонирования пространства использовали кизильник блестящий, из которого со временем формируется аккуратная живая изгородь. Кульминацией садово-паркового ансамбля уже ближайшей весной станут высаженные здесь декоративные яблони Недзвецкого, цветущие яркими малиновыми цветами.