Глава Коломны проверил благоустройство дворов в Озерах

Обновление придомовой территории продолжается во дворе дома № 29 микрорайона 1 в Озерах. Ход работ проверил во время рабочего визита глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Рабочие уже уложили асфальт на проезжей части, установили бордюры и обустроили место для будущей парковки. В ближайшее время специалисты планируют приступить к нанесению разметки и посадке деревьев и кустарников.

«Вместе с жителями посмотрели, что уже сделано и на что стоит обратить внимание при проведении комплексного обновления придомовых территорий», — рассказал Александр Гречищев. Он поблагодарил жильцов дома за конструктивный диалог и замечания, которые взяли в работу.

В этом дворе уже заасфальтировали так называемые народные тропы. На месте стихийных тропинок появились комфортные и укрепленные пешеходные маршруты. Работы проводили по программе «Пешком» губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Напомним, всего в 2025 году в Коломне благоустроят 18 придомовых территорий. Все работы будут завершены до конца сентября.