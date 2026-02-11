Глава Коломны провел встречи с сельскими старостами

В субботу, 7 февраля, уже четвертая по счету встреча состоялась в поселке Пески. Основными темами разговора стали своевременная уборка снега, расчистка дорог и автобусных остановок.

На мероприятии также присутствовали профильные заместители главы муниципалитета и представители организации-подрядчика.

«Продолжаем встречи с сельскими старостами. Обсуждаем много тем по развитию наших поселков, сел и деревень. В нашем округе 205 сельских населенных пунктов. За порядком на этой большой территории следят 178 старост. По их инициативам в деревнях, селах и поселках происходят перемены к лучшему: ремонтируют дороги, проводят газ, строят детские площадки и проводят благоустройство», — отметил Александр Гречищев.

Напомним, в этом году в городском округе Коломна утверждены обновленные единые правила для работы Совета старост, который будет обобщать лучшие практики и помогать сообща решать вопросы, актуальные для большинства сельских территорий. Главная цель изменений — создать понятный и эффективный порядок взаимодействия между жителями сельских населенных пунктов, их представителями-старостами и органами местного самоуправления.