Глава Коломны поздравил выпускников за блестящие результаты по ЕГЭ

пресс-служба администрации г. о. Коломна

Фото: пресс-служба администрации г. о. Коломна

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев встретился с выпускниками, показавшими максимальные результаты на Едином государственном экзамене. Он поздравил школьников, их родителей и педагогов с успешным окончанием учебы и высокими достижениями.

Во время встречи выпускникам вручили дипломы и поблагодарили за упорство, которое помогло добиться высоких результатов. Отдельные слова признательности прозвучали в адрес родителей и учителей, чья поддержка сыграла важную роль в успехах школьников.

После публикации результатов ЕГЭ по английскому языку число стобалльников в округе увеличилось. Выпускник лицея № 4 Сергей Ветошкин получил максимальный результат и стал вторым школьником в Коломне, набравшим 100 баллов по этому предмету.

Всего в 2026 году выпускники городского округа получили 28 стобалльных результатов. Максимальные баллы на ЕГЭ набрали 24 человека.

Лучший результат показала выпускница гимназии № 2 «Квантор» Диана Богачева, получившая по 100 баллов сразу по трем предметам — русскому языку, биологии и химии. Еще два выпускника — Василий Ильиных из гимназии № 9 и Максим Качура из школы № 15 — набрали по 200 баллов.

По количеству стобалльников городской округ Коломна вошел в число лучших муниципалитетов Московской области по итогам Единого государственного экзамена.