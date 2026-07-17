Глава Коломны поздравил ветерана Великой Отечественной войны со 101-летием

Во время встречи имениннице пожелали крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни, отметив ее вклад в защиту Родины и развитие округа в послевоенные годы.

Зинаида Петровна Козина родилась 17 июля 1925 года. В начале Великой Отечественной войны она вместе с семьей жила в Мгинском районе Ленинградской области, где линия фронта проходила всего в нескольких километрах от родного села. В годы войны работала прачкой при воинской части, а с 1943 года по январь 1944 года проходила службу при войсковой части действующей армии. За боевые и трудовые заслуги награждена орденом Отечественной войны II степени и юбилейными медалями.

После Победы Зинаида Петровна окончила Ленинградский сельскохозяйственный институт. В 1953 году по распределению приехала в подсобное хозяйство «Непецино» Коломенского района. Работала агрономом, а затем в течение 15 лет возглавляла тепличное хозяйство.

За многолетний добросовестный труд Зинаида Козина была удостоена ордена «Знак Почета», медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и звания «Ветеран труда».