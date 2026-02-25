Глава Коломны поздравил ветерана Великой Отечественной войны со 100-летним юбилеем

23 февраля, в День защитника Отечества, коломенскому ветерану Великой Отечественной войны Алексею Михайловичу Орлову исполнилось 100 лет. Вместе с Александром Гречищевым поздравить ветерана пришли председатель Совета депутатов муниципалитета Николай Братушков, ветераны СВО, представители общественных организаций, социальной службы, волонтеры, а также духовой оркестр коломенской филармонии и военнослужащие коломенского гарнизона, которые прошли маршем для именинника.

Алексей Орлов — капитан 1-го ранга в отставке, моряк-подводник, защитник Заполярья. Родился 23 февраля 1926 года. После окончания девятого класса в 1943 году призван на фронт. Служил в составе 139-го зенитно-артиллерийского дивизиона Северного флота на Кольском полуострове. Подразделения ПВО защищали важную базу Северного флота — Полярный, а также Мурманский порт, куда прибывали союзные морские конвои с военной техникой и продуктами. Награжден медалями «За оборону советского Заполярья» и «За победу над Германией».

После войны закончил военно-морское политическое училище им. Жданова в Ленинграде. По распределению направлен в дивизию подводных лодок на Тихоокеанский флот. Десять лет бороздил на субмаринах воды Японского моря, затем получил назначение на должность заместителя командира бригады больших ракетных кораблей. На крейсерах ходил от Камчатки до Африки, побывал в Ираке и в Сомали, ложился в дрейф в Персидском заливе. За один из таких походов награжден боевым орденом Красной Звезды.

Всего на Северном и Тихоокеанском флотах Алексей Михайлович Орлов прослужил 40 лет. Военную службу закончил в звании капитана первого ранга. После увольнения вместе с семьей переехал в Коломну.

«Есть дни, которые объединяют поколения и напоминают нам о самом важном. Сегодня именно такой момент: в День защитника Отечества, исполнилось сто лет нашему земляку Алексею Михайловичу Орлову — ветерану Великой Отечественной войны, Почетному гражданину Коломны, моряку-подводнику, человеку удивительной судьбы. Для меня было большой честью лично передать Алексею Михайловичу поздравление со столетним юбилеем от Президента России Владимира Владимировича Путина», — сказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.