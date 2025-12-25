Глава Коломны поучаствовал в благотворительной акции «Елка желаний»

Юля мечтала получить подарок-сюрприз. Дед Мороз лично сопроводил Юлю с мамой в здание администрации, где их встретила любимая мультгероиня — леди Баг. Она вручила девочке билет на концерт популярной среди подростков певицы и блогера, а также приглашение на Кремлевскую елку.

После вручения подарка глава округа пригласил семью на чашку чая, чтобы пообщаться с мамой и дочкой. Они обсудили и школьные дела, и бытовые вопросы. Александр Гречищев поинтересовался, не нуждается ли семья еще в какой-либо помощи.

«Мне все понравилось. Загадала я сюрприз, чтобы было это все неожиданно. Сюрприз получился. Я не представляла, как это все произойдет», — сказала жительница Коломны Юлия Купцова.

Юля очень ждет возвращения домой отца. С 2022 года он находится в зоне специальной военной операции. На этот Новый год приехать он не сможет. Но Юля месте с мамой решили сделать папе подарок и поедут к нему в гости сами.