Глава Коломны посетил производство внедорожников на бескамерных шинах

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев познакомился с работой предприятия «Трэкол» — производителя вездеходов на бескамерных шинах. Предприятие занимает лидирующие позиции в России по выпуску высокопроходимой техники.

Вместе с руководством глава Коломны обсудил комплексные меры, направленные на поддержку предпринимательской деятельности и развития предприятия.

«Поддержка предпринимателей — один из наших приоритетов. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева правительство региона проделало большую работу для того, чтобы Подмосковье становилось интереснее бизнесу. Упрощены процедуры, разработаны удобные сервисы — все это позволяет создавать больше рабочих мест и наращивать инвестиции», — отметил Александр Гречищев.

Научно-производственная фирма «Трэкол» специализируется на внедорожниках с 1988 года. Ежегодно компания выпускает более 400 единиц транспортных средств. Всего произведено 6167 вездеходов.

Снегоболотоходы «Трэкол» — надежные машины с небольшим давлением на грунт. Они могут перемещаться по зыбучим пескам, болотам, заснеженным территориям и воде.

Сотрудники активно разрабатывают, проектируют и воплощают идеи в законченные проекты. Предприятие занимает лидирующую позицию в сфере производства специализированной техники повышенной проходимости.