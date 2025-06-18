Глава Коломны посетил дошкольное отделение Пановской школы в Первомайском

В учреждении воспитывают 77 детей, в том числе из 14 ближайших населенных пунктов. Здесь есть группа раннего возраста.

Проект «Предшкола: стандарт детского сада» реализуют в Коломне уже четвертый год. Его задача — помочь докшольникам легче адаптироваться к переходу в школу.

Для детей с особыми потребностями в учреждение приобрели табло с бегущей строкой, выполненные шрифтом Брайля таблички, также здесь установлен пандус.

«В муниципалитете создано единое образовательное пространство для воспитания и обучения детей от рождения до поступления в школу. Работают 22 образовательных комплекса с дошкольными отделениями, которые посещают почти 9300 ребят», — сказал Александр Гречищев.

Отметим, что всего на развивающее оборудование в дошкольных отделениях Коломны в 2024-2025 учебном году направили более 12,5 миллиона рублей.