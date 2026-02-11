Глава Коломны ответил на вопросы жителей об уборке снега и ремонте дорог

Александр Гречищев встретился с жителями 11 февраля. Люди пришли на личный прием рассказать о проблемах с уборкой улиц, благоустройством и землей для многодетных семей.

Коммунальные и дорожные службы округа работают в усиленном графике уже несколько недель. Уборка идет по установленным приоритетам: сначала обрабатывают опасные участки и дороги с интенсивным движением, затем — городские улицы и проезды в сельской местности.

«Особенно важно обеспечить проезд общественного транспорта и экстренных служб — скорой помощи, пожарных, полиции и мусоровозов», — подчеркнул Александр Гречищев.

Часть обращений удалось решить сразу. По ним глава округа дал поручения своим заместителям. Вопросы, которые требуют дополнительной проработки, взяли под контроль. О результатах обещают сообщить жителям дополнительно.