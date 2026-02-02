Глава Коломны обсудил с сельскими старостами развитие территорий

В Коломне состоялась первая в этом году выездная встреча главы округа с сельскими старостами. В центре внимания оказались проблемы транспортной доступности, газификации и зимнего содержания дорог.

Встречу провели 30 января в поселке Биорки. На нее пригласили старост примерно 50 близлежащих сел и деревень. Вместе с главой городского округа Александром Гречищевым в разговоре участвовали его заместители, депутаты и представители подрядчиков, отвечающих за уборку снега.

Жители подняли ряд важных тем. Они говорили о транспортной доступности своих населенных пунктов, их благоустройстве, темпах газификации и организации культурного досуга.

Особое внимание уделили качеству уборки снега — расчистке дорог и автобусных остановок.



«Мы услышали все обращения. Часть вопросов решили на месте, остальные взяли в работу. Спасибо сельчанам за активную позицию», — заявил Александр Гречищев.



