Глава Коломны обсудил ремонт дорог с жителями поселка Сосновый Бор

В поселке Сосновый Бор 28 апреля прошла «выездная администрация». Глава городского округа Коломна Александр Гречищев вместе с профильными заместителями и председателем совета депутатов муниципалитета Николаем Братушковым обсудили замечания и предложения жителей близлежащих сельских населенных пунктов.

В основном обращения касались ремонта дорог, уличного освещения, благоустройства, содержания придомовых территорий.

«Всего приняли в работу около двадцати обращений. Обязательно будем держать с заявителями обратную связь. Благодарю за проявленную активность всех, кто пришел на встречу», — отметил Александр Гречищев.

Напомним, традиционные выездные администрации глава Коломны вместе с заместителями и руководителями профильных организаций проводит ежемесячно. Кроме выездов в сельские населенные пункты проводятся тематические — например, по вопросам здравоохранения, — а также встречи с коллективами на промышленных предприятиях округа.