Глава Коломны наградил лучших руководителей и ветеранов труда к 100-летию Озер

В Коломне состоялась торжественная церемония награждения медалями «100 лет городу Озеры» лучших руководителей местных предприятий и индивидуальных предпринимателей. Глава округа Александр Гречищев отметил, что награды получили 10 человек.

Кроме того, на встрече обсуждались важные вопросы, такие как меры поддержки ветеранов и участников спецоперации, а также участие предприятий в проекте «Промышленный туризм», инициированном губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Участники СВО смогут знакомиться с современными технологиями и востребованными профессиями на предприятиях региона.

«Мы понимаем, что города образовываются там, где есть рабочие места, где люди могут трудиться и создавать семьи. Город живет благодаря функционированию и развитию предприятий», — подчеркнул Гречищев.

Также в ходе мероприятия медали «100 лет городу Озеры» были вручены ветеранам труда Раисе Жучковой и Наталье Бурмистровой, которые много лет служили на благо своего родного города. Раиса Александровна проработала 35 лет на прядильной фабрике № 1, а Наталья Алексеевна посвятила 44 года медицине.

Александр Гречищев и депутат Мособлдумы Игорь Исаев также встретились с коллективом озерской больницы, где отметили заслуги четырех врачей, внесших значительный вклад в развитие медицины.