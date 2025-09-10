Глава Коломны исполнил желание первоклассника

Любознательный первоклассник увлекается историей родного города и края. Денис Камынин знает наизусть названия всех башен коломенского кремля. Школьник поделился своими знаниями с главой городского округа 1 сентября, когда получал от него в подарок новый школьный портфель.

На экскурсии Денису Камынину продемонстрировали древнерусское оружие и подробно рассказали, почему одну из башен назвали Маринкиной. В завершение Александр Гречищев подарил юному краеведу интересную книгу об истории Коломны.

«Детские увлечения надо поддерживать и развивать! Поэтому пригласил Дениса и его маму на увлекательную прогулку по крепостным стенам. Верю, что впереди у Дениса еще много удивительных открытий!» — сказал руководитель муниципалитета.