Глава Коломны и депутат Госдумы проверили строительство корпуса школы № 14

Строительство нового корпуса школы № 14 продолжается в Коломне в рамках Народной программы партии «Единая Россия». Депутат Государственной думы Никита Чаплин вместе с главой округа Александром Гречищевым проверили, как продвигаются работы на объекте.

На объекте работает компания «Воздвижение» — тот же подрядчик, который несколько лет назад выполнял капитальный ремонт основного здания школы. На текущий момент корпус готов на 65%, строители приступили к отделочным работам, которые идут на всех этажах здания одновременно.

«Заканчиваются отделочные работы, укладывается плитка на пол и на стены, завершена отделка стен SML-панелями. Приступаем к отделке потолков, завершаем пусконаладочные работы по инженерным системам. Ведутся работы по прокладке теплосети на улице, готовимся к началу работ по благоустройству. Ну, и фасадные работы продолжаем. Идем с опережением графика», — рассказал руководитель проекта Константин Чемшит.

Новый корпус школы возводят за счет средств регионального бюджета. В здании разместят 26 кабинетов для старших классов, 10 специализированных лабораторий, мастерские, кабинеты кулинарии и шитья, а также просторный спортивный зал. Всего через неделю подрядная организация приступит к благоустройству пришкольной территории. Здесь будут обустроены спортивное ядро с искусственным газоном, площадки для баскетбола, волейбола и мини‑футбола, а также детские игровые зоны. Возведение пристройки к одной из крупнейших школ округа позволит в будущем отказаться от второй смены.