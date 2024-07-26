Глава Коломны Гречищев передал для военнослужащего в зоне СВО детектор БПЛА

Пресс-служба администрации городского округа Коломны
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Коломны

Глава городского округа Коломна встретился с супругой военнослужащего. Он передал в зону специальной военной операции детектор беспилотного летательного аппарата. С его помощью можно заблаговременно обнаружить дрон и избежать потерь при выполнении боевых задач.

Детектор БПЛА приобрели по просьбе супруги военнослужащего. Андрей Гречищев передал прибор жене. Систему скоро доставят в зону специальной военной операции. Теперь женщина будет уверенна в том, что ее муж и соратники в безопасности.

«Это только малая часть того, что мы можем сделать для наших земляков. Спасибо всем, кто принимает участие в сборе и передачи помощи!» — сказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

В Коломне регулярно собирают и отправляют помощь в зону СВО. В начале июля туда отправили еще шесть машин. Сотрудники, дети и родители из 28 учреждений образования передали медицинские принадлежности для полевых госпиталей, а 236 гвардейская артиллерийская бригада получила груз от инициативной группы жителей Коломны, которую возглавили Герой России Георгий Галкин и его супруга Елена.

Всего с начала специальной военной операции на Украине жители Коломны отправили более 150 тонн гуманитарного груза.

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