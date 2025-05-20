Глава Коломны Александр Гречищев проверил капремонт поликлиники № 1

Сейчас специалисты бетонируют силовые полы, выполняют арматурные работы, делают кирпичную кладку. Все это обеспечит зданию прочность и надежность. В скором времени рабочие приступят к реконструкции кровли, обновлению фасада и отделке внутренних помещений. Помимо этого, они облагородят территорию вокруг поликлиники.

Работы планируют завершить к концу текущего года. Свыше 35 тысяч жителей Коломны обращаются в учреждение за медицинской помощью и с нетерпением ждут, когда оно снова распахнет свои двери.