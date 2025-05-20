Глава Коломны Александр Гречищев проверил капремонт поликлиники № 1

В городском округе Коломна продолжается капитальный ремонт поликлиники № 1. Руководитель муниципалитета Александр Гречищев, главный врач Коломенской больницы Николай Макаров, председатель Совета депутатов муниципалитета Николай Братушков побывали на стройплощадке и обсудили процесс реконструкции здания.
Сейчас специалисты бетонируют силовые полы, выполняют арматурные работы, делают кирпичную кладку. Все это обеспечит зданию прочность и надежность. В скором времени рабочие приступят к реконструкции кровли, обновлению фасада и отделке внутренних помещений. Помимо этого, они облагородят территорию вокруг поликлиники.
Работы планируют завершить к концу текущего года. Свыше 35 тысяч жителей Коломны обращаются в учреждение за медицинской помощью и с нетерпением ждут, когда оно снова распахнет свои двери.
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