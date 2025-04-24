Глава Коломны Александр Гречищев проверил готовность парка «Дубки» к лету
Парк «Дубки» в Коломне подготовили к летнему сезону. Его состояние проверил глава городского округа Александр Гречищев.
Ежегодно в парках стартует проект «Лето в Подмосковье», инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
Глава Коломны проверил готовность общественного пространства к предстоящему сезону. Жители Озер здесь гуляют, занимаются спортом и проводят время с семьей.
В парке провели обработку против клещей, высадили цветы, привели в порядок дорожки и тропинки.
Также Александр Гречищев оценил готовность сотрудников МБУ «Спецавтохозяйство» и техники, предназначенной для использования в парке. В арсенале — тракторы, средства малой механизации, включая газонокосилки, электровоздуходувки и садовый инструмент. В конце отметили, что парк готов к летнему сезону.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.