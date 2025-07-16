Глава Коломны Александр Гречищев проинспектировал обновленный пляж

В разгар жарких июльских дней пляж на реке Коломенка, обновленный к этому лету благодаря победе в всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды и поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, стал очень популярным среди жителей и гостей Коломны. Глава округа Александр Гречищев лично проверил состояние инфраструктуры пляжа.

По итогам осмотра он дал поручение улучшить навигационные указатели на территории и внимательно следить за сохранностью элементов благоустройства.

В ходе масштабных работ на территории появились белоснежный кварцевый песок и удобный, безопасный выход к воде. Рядом обустроили прогулочные дорожки и детскую площадку, установили скамейки и шезлонги, смонтировали освещение, навесы, кабинки для переодевания и санитарные комнаты.

Любители активного отдыха могут взять напрокат лодки и сапборды, а спортсменам доступны волейбольные площадки. Кроме того, обновлены парковка и подъездные пути к пляжу.

«Современная городская среда должна быть, прежде всего, безопасной и комфортной», — подчеркнул Александр Гречищев.