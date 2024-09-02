Глава Коломны Александр Гречищев поздравил учеников старейшей школы округа

Пресс-служба администрации городского округа Коломна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Коломна

В одном из старейших учебных заведений города — школе на Соборной площади — прошла торжественная линейка, приуроченная к началу нового учебного года. В мероприятии приняли участие глава округа Александр Гречищев, митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, а также городской прокурор Александр Рубанов.

Митрополит Павел поздравил учеников и пожелал им помощи успехов во всех начинаниях, благословив ребят на новые свершения и трудовые подвиги в мире знаний. По традиции он дал первый звонок, открыв новый учебный год.

«Встречи здесь всегда отличаются особой теплотой и духовностью. Для нас большая радость, что Владыка разделяет с нами радость от этого дня. Сегодня наши первоклассники получили от него подарки — рюкзаки с канцелярскими принадлежностями», — отметил Александр Гречищев.

После торжественной линейки в Успенском кафедральном соборе состоялся традиционный молебен на начало учебного года. Митрополит Павел возглавил молитву, прося о даровании мудрости, прилежания и успехов в учебе для всех школьников.

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