Глава Коломны поздравил клуб «Ровесник» с победой в танцевальном конкурсе

Глава Коломны Александр Гречищев поздравил хореографический ансамбль «Ровесник» с победами на международных конкурсах. На мероприятиях в Сочи коллектив продемонстрировал высокое мастерство, заслужив несколько наград.

Ансамбль «Ровесник» привез из Сочи победу в двух конкурсах. На втором международном хореографическом конкурсе «Седьмое небо» три танцевальных номера коллектива завоевали первое место, два — второе. Жюри отметило не только техническое мастерство участников, но и удачный выбор репертуара, а также великолепные костюмы. В другом конкурсе — «Наследники талантов» — ансамбль также не остался незамеченным. Коллектив получил звание лауреата первой степени, Гран-при и специальные призы от организаторов.

Глава округа, депутат Мособлдумы Игорь Исаев и председатель Совета депутатов Николай Братушков посетили репетицию ансамбля, побеседовали с педагогами и артистами. Руководитель коллектива Зинаида Михайлова поделилась, что в этом году «Ровесник» отметил 37-летие. Это единственный коллектив в Городском центре культуры и досуга с таким долгим творческим путем.

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