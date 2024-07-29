Подарок и три кота. Бойцу СВО помогли передать посылку для супруги в Клину

Глава Клина Алена Сокольская передала жене военнослужащего с позывным Хрип подарок от супруга. Вместе с ним он передал трех новорожденных котят.

Алена Сокольская привезла подарок жене бойца в ходе очередного гуманитарного конвоя.

Пара поженилась незадолго до того, как Хрип отправился на передовую. Узнав, что скоро его ждет служба, боец предложил любимой оформить брак. Их расписали за один день, тогда же они сделали парные татуировки с надписью «Вместе навсегда».

Спустя время Хрип оказался в госпитале, а после восстановления вновь отправился на фронт. Сейчас жена ждет отпуска, его супруги планируют провести на Кавказе.