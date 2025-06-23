Глава Истры Татьяна Витушева проверила содержание Павловской Слободы

В рамках рабочего выезда глава проверила текущее содержание территории Павловской Слободы. В перечень осмотра вошли автомобильные дороги, дворовые и общественные территории, по которым в том числе ранее поступали обращения местных жителей.

А еще в центре Павловской Слободы проверили содержание мемориального комплекса и территорию рядом с новой школой на 110 мест. Недалеко от учебного заведения необходим тротуар. По решению Татьяны Витушевой обращение в Мосавтодор уже подготовили. Этот вопрос пообещали решить в ближайшее время ради безопасности школьников, а также комфорта жителей.

Следующей точкой осмотра стали дворы, стадион и территория перед ДК. Это место пользуется популярность у местных жителей, но есть нюанс — парковка и сама пешеходная дорожка находятся в неудовлетворительном состоянии. На месте разобрали несколько вариантов, как решить эту проблему, а итоговый примут уже в ближайшие время.

Также глава осмотрела ход работ капитального ремонта теплосетей. Он идет с опережением график. Заменят три участка инженерных коммуникаций, и после этого почти шесть тысяч жителей получат надежное и качественное теплоснабжение.