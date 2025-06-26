Глава Истры Татьяна Витушева провела личный прием жителей

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» и глава Истры Татьяна Витушева выслушала обращения жителей, касающиеся благоустройства, летнего содержания территорий и ремонта дорог. Также на встрече обсудили возможность сохранения водозаборной колонки на улице 9-й Гвардейской дивизии.

Жительница деревни Рождествено обратилась к Татьяне Витушевой с вопросом о необходимости ремонта 200-метрового участка дороги на улице 9-й Гвардейской дивизии. В 2023 году основную часть полотна протяженностью 2,1 километров привели в порядок. Однако небольшой отвод от основной дороги тогда в план не попал. Сейчас приняли решение включить его в предварительный перечень ремонтных работ на 2025 год и по возможности отремонтировать раньше.

«Отмечу, что план ремонта текущего года верстали заранее, туда включили 66 участков дорог общей протяженностью свыше 60 километров», — рассказала глава округа Татьяна Витушева.

Также на встрече прозвучало обращение по поводу водоразборной колонки, расположенной рядом с указанной дорогой. Несмотря на наличие централизованных сетей, жители просят сохранить ее. В ближайшее время специалисты ресурсоснабжающей организации отравятся на место, чтобы проверить состояние оборудования, а также качество воды и соответствие его санитарным нормам.