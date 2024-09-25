Глава Истры Татьяна Витушева провела личный прием жителей по вопросам ЖКХ

Поступило сразу несколько обращений по содержанию внутридомовой территории от жителей. Все их рассмотрела член Генерального Совета и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Татьяна Витушева.

Первая тема — заброшенные гаражи и забор рядом с ними. Все это портит внешний вид дворовой территории домов № 13 и 14 по улице Босова и дома № 44 по улице 9-й Гвардейской дивизии.

Также у дома № 14 по улице Босова часто бывает перегружена контейнерная площадка, вблизи нее образуются навалы мусора. Также жительница пожаловалась на провисшие провода. При сильном ветре они могут оборваться, а также беспокойство вызывают расположенные рядом высокие деревья.

Обращения были взяты на контроль. Сотрудники уже проводят опиловку аварийных деревьев, вскоре уберут провода. Что касается контейнерной площадки, то ее расширят. А вопрос по гаражам и забору — вынесут на рассмотрение комиссии, чтобы провести анализ, определить собственника и принять решение по демонтажу.

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