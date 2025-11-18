Глава Истры Татьяна Витушева призвала водителей перейти на зимнюю резину

Холода пришли в Подмосковье в ноябре. Синоптики прогнозируют снег и гололедицу, которые могут осложнить ситуацию на дорогах. Глава Истры Татьяна Витушева призвала водителей не дожидаться декабря и заменить летнюю резину на зимнюю.

Летняя резина рассчитана на температуру не ниже +7 градусов. Если использовать ее в более холодную погоду, то материал дубеет и теряет сцепление с дорогой. В результате увеличивается тормозной путь. Это особенно опасно в ноябре, когда снег и гололедица могут застать водителя врасплох.

«Не дожидайтесь первого снега и аварий на дорогах. Плановый визит в шиномонтаж сегодня — это спокойствие и уверенность за рулем всю предстоящую зиму. Позаботьтесь о своей безопасности заранее», — написала Витушева в Telegram-канале.