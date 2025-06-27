Глава Истры проверила качество содержания территорий в поселке Глебовский

А вот к территории у ТЦ вопросов было явно больше. Собственники торговых точек совсем не убирают мусор. Татьяна Витушева поручила привести место в надлежащее состояние и обратила внимание на лужи у дороги, ведь они напрягают жителей. И с ними тоже разберутся. После осмотрели аварийный пандус и подняли вопрос о его реконструкции. Также затронули тему подтоплений некоторых подвалов. Следующей точкой стала территория у домов №№ 100 и 37, там подрядчик сделал некачественные тротуары. Жалобу уже предъявили. Теперь эта ситуация на личном контроле Татьяны Витушевой.