Глава Истры проверила качество содержания территорий в поселке Глебовский

Пресс-служба администрации муниципального округа Истра
Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Истра

Дороги, дома и содержание территорий проверили в поселке Глебовский в муниципальном округе Истра. Всего осмотрели семь точек.

На прошлой неделе проверку прошла Павловская Слобода, а теперь пришла очередь поселка Глебовский. Посмотреть своими глазами на обращения и проблемы жителей приехала глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева. Осмотр начали с территории у ДК, здесь для комфорта жителей необходимо сделать качественные ступени.

А вот к территории у ТЦ вопросов было явно больше. Собственники торговых точек совсем не убирают мусор. Татьяна Витушева поручила привести место в надлежащее состояние и обратила внимание на лужи у дороги, ведь они напрягают жителей. И с ними тоже разберутся. После осмотрели аварийный пандус и подняли вопрос о его реконструкции. Также затронули тему подтоплений некоторых подвалов. Следующей точкой стала территория у домов №№ 100 и 37, там подрядчик сделал некачественные тротуары. Жалобу уже предъявили. Теперь эта ситуация на личном контроле Татьяны Витушевой.

Пресс-служба администрации муниципального округа Истра
Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Истра

Последней темой выезда стала парковка у домом №95 и №96. Точнее ее благоустройство, ведь сейчас там только пустырь и парковочные места, которые люди сделали себе сами. Глава проверила состояние двора и дороги и подтвердила, что парковка здесь просто необходима.

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