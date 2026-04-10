Глава Истры провела встречу с жителями дома «Роза Ветров»

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева провела встречу с жителями многоквартирного дома «Роза Ветров». Дом построили в 2015 году, в нем 394 квартиры, общая площадь составляет 40 тысяч квадратных метров, жилая — 20 тысяч.

Объект был проблемным изначально: от подключения по временной схеме до неработающих лифтов, которых в доме восемь. Со временем ряд проблем решили, однако остались еще нерешенные вопросы, которые и обсудили на встрече.

Жителей беспокоит отсутствие тротуара вдоль автомобильной дороги от Почтового переулка и улицы Рабочая до «Розы Ветров». Протяженность участка — около 300 метров. Это одна из главных дорог к дому, но тротуара рядом никогда не было.

Также обсудили перенос автобусной остановки и продление маршрута «Мострансавто». Жители собрали подписи и выбрали место с обустройством разворотной площадки. Решение этого вопроса поставлено в план на 2027 год.

Кроме того, жителей беспокоят некорректные начисления за электроэнергию. Эту проблему будут решать через дополнительную сверку показателей и счетов. Обсудили перенастройку лифтов и промывку системы холодного водоснабжения — на верхних этажах слабое давление. Эти вопросы тоже взяты в работу.

Также решено провести локальное восстановление брусчатки после прокладки кабеля в 2021 году и рассмотреть возможность обустройства детской игровой площадки.