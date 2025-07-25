Глава и прокурор Подольска провели личный прием жителей

Жительница дома № 13 по Красногвардейскому бульвару попросила заменить радиатор в ее квартире. Григорий Артамонов дал поручение разобраться с этим вопросом и до 10 августа заменить отопительный прибор. «В любом случае мы предоставим итоговый письменный ответ. Думаю, что когда наступит срок ответа, ваша батарея будет уже заменена и отремонтирована», — сказал глава городского округа.

Еще один житель Подольска поинтересовался, запланированы ли какие-либо работы по благоустройству сквера имени Папирова в микрорайоне Южный. Молодой человек был приятно удивлен, когда ему показали рендеры сквера, на которых он увидел не только облагороженную территорию, но и новые спортивные комплексы, зону для воркаута. Уже в августе будет заключен контракт, а сами работы планируют завершить до 1 октября. Заместитель главы округа Александр Мамлай также подчеркнул, что сквер будет оснащен освещением и видеонаблюдением.