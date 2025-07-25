Глава и прокурор Подольска провели личный прием жителей
Такие приемы проходят в городском округе на регулярной основе. На вопросы, волнующие жителей, ответили глава муниципалитета Григорий Артамонов, его заместители и подольский прокурор Иван Денисов.
Жительница дома № 13 по Красногвардейскому бульвару попросила заменить радиатор в ее квартире. Григорий Артамонов дал поручение разобраться с этим вопросом и до 10 августа заменить отопительный прибор. «В любом случае мы предоставим итоговый письменный ответ. Думаю, что когда наступит срок ответа, ваша батарея будет уже заменена и отремонтирована», — сказал глава городского округа.
Еще один житель Подольска поинтересовался, запланированы ли какие-либо работы по благоустройству сквера имени Папирова в микрорайоне Южный. Молодой человек был приятно удивлен, когда ему показали рендеры сквера, на которых он увидел не только облагороженную территорию, но и новые спортивные комплексы, зону для воркаута. Уже в августе будет заключен контракт, а сами работы планируют завершить до 1 октября. Заместитель главы округа Александр Мамлай также подчеркнул, что сквер будет оснащен освещением и видеонаблюдением.
«Надеюсь, что после благоустройства сквер Папирова станет местом притяжения спортивной молодежи и родителей со своими детьми», — отметил Григорий Артамонов.
Жительница деревни Новоселки рассказала на личном приеме, что ее проблема уже практически решена. Ее сосед сдает свой дом в аренду, и там часто отдыхают шумные компании. Ранее женщина уже приходила с этим вопросом на выездную встречу с администрацией. Правоохранительные органы отреагировали на просьбу, и это принесло свои результаты — мужчина снял объявление о сдаче дома. Но заявительница переживает о том, что это временно.
«Поручим налоговой службе повнимательнее изучить, где он стоит на налоговом учете и, соответственно, отчитывается о своих доходах», — сказал Иван Денисов.
Записаться на личный прием можно по понедельникам с 14:00 до 17:00 часов по телефону 8 (4967) 55-57-27.