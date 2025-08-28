Глава Химок взяла под контроль устранение последствий аварии на теплотрассе

Инцидент случился в ходе плановых температурных испытаний сетей в Химках, проводимых «ТСК Мосэнерго». В результате аварии была приостановлена подача горячего водоснабжения в 122 домов города.

Бригады «ТСК Мосэнерго» оперативно прибыли на место для устранения последствий. Глава городского округа Химки Елена Землякова приехала на место аварии проконтролировать процесс восстановления городских объектов.

«На данный момент утечка воды прекращена. Участок утечки огорожен для безопасности всех жителей. Сотрудники проводят работы для точного определения места повреждения и его скорейшего устранения», — сообщает глава Химок Елена Землякова.

По информации Химкинской клинической больницы, в результате происшествия пострадал один человек. Мужчина получил ожоги ступней при попытке эвакуировать автомобиль с парковки рядом с местом аварии. Его доставили в травматологическое отделение, где оказали всю необходимую медицинскую помощь. От госпитализации он отказывался, но был временно размещен в стационаре для наблюдения. По предварительным данным, его выпишут уже завтра.

В настоящее время горячая вода отключена у жителей микрорайона Левобережный и части микрорайона Клязьма-Старбеево. О сроках восстановления подачи сообщат дополнительно.

Испытания теплосетей, в рамках которых и произошел инцидент, являются плановыми мероприятиями по подготовке к отопительному сезону. Они позволяют выявить слабые участки, имитируя зимнюю нагрузку. Информация о предстоящих работах заранее публиковалась «ТСК Мосэнерго» в домовых чатах микрорайона, а также на ресурсах администрации и самой компании.