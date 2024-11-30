Выездной прием администрации прошел в Старых Химках

Глава Химок Дмитрий Волошин принял участие в выездной встрече с жителями, которую провели в Старых Химках. Почти 40 химчан обратились к представителям администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и социальной поддержки.

Валентина Загоровская обратилась к представителям ведомств с вопросом, касающимся уборки снега в квартале Яковлево. Жительница Трахонеева Татьяна Королева попросила отремонтировать площадку для мусора, которая повредилась из-за непогоды.

«Для нас, как для жителей, самое главное, чтобы нас слышали. Спасибо за такой удобный формат. Пришла, оставила обращение, теперь есть понимание, что вопрос с уборкой снега будет на контроле администрации», — сказала Валентина Загоровская.

Волнующие жителей вопросы взяты под контроль глав ответственных ведомств.

«Удобный формат для жителей, который позволяет обсудить волнующие вопросы, не выезжая за пределы своего района. С начала года приняли в работу уже более 2,5 тысячи обращений химчан», — прокомментировал глава Химок Дмитрий Волошин.

Следующий прием жителей проведут в Химках 5 декабря с 18:00 до 20:00 по адресу: улица Горшина, 5А.

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