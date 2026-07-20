Глава Химок встретилась со стобалльниками ЕГЭ

В этом году выпускники Химок показали 29 стобалльных результатов на Едином государственном экзамене. Двое ребят — Иван Верин и Анна Беллер — получили по 100 баллов сразу по двум предметам: математике и физике.

На встрече с главой Химок Инной Федотовой и лидером Движения общественной поддержки Николаем Томашовым школьники рассказали о планах на поступление, выборе будущей профессии и своих целях.

«Благодарю родителей, которые всегда были рядом, поддерживали и верили в своих детей. Спасибо нашим учителям за преданность профессии, знания и вклад в успех каждого ученика. Еще раз поздравляю выпускников с блестящими результатами! Желаю уверенно идти вперед, реализовать свои мечты и добиться больших профессиональных высот», — сказала Инна Федотова.

Один из стобалльников — Максим Кротов из Химкинского лицея — набрал 100 баллов по информатике. Он планирует поступать в Московский физико-технический институт. К успеху его привела серьезная подготовка под руководством учителя информатики Натальи Массальской.

«Высокие баллы на ЕГЭ — результат системной подготовки, внутренней дисциплины и правильной мотивации. Особенно важно, что многие выпускники планируют связать свое будущее с наукой и высокими технологиями. Именно такие ребята формируют интеллектуальный потенциал города и региона. Уверен, что их знания и амбиции обязательно принесут пользу Химкам и Подмосковью», — отметил лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов.

В достижении высоких баллов — заслуга не только ребят, но и слаженной работы педагогов и семей. Каждый стобалльный результат — это история упорного труда, настойчивости и стремления к знаниям.